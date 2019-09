Nürnberg: Auto stößt mit Lkw zusammen - und wird gegen Baum geschleudert

In Nürnberg kam es am Mittwochmittag (25.09.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw. In der Regensburger Straße kam es zum Zusammenprall, wodurch das Auto in ein angrenzendes Waldstück gestoßen wurde. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Gegen 12.30 Uhr krachten der Lkw und das Auto in der Regensburger Straße ineinander. Durch den Zusammenprall wurde das Auto in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Ob es weitere Verletzte gab, ist noch unklar. Auch die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Zur Unfallaufnahme wurde eine Spur gesperrt.