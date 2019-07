Unfall mit Straßenbahn: Wie die Polizei mitteilte, ist es am Samstagmittag (20. Juli 2019) in Nürnberg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Ein Autofahrer hatte eine heranfahrende Bahn beim Wenden übersehen. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Arm verletzt.

Hierbei handelt es sich um eine Erstmeldung. Sobald es weitere Informationen gibt wird der Artikel aktualisiert.