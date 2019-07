Frau stürzt in Nürnberg in Gleisbett

Rentnerin wollte Bahn erwischen

Seniorin schwer am Kopf verletzt

Alte Frau verliert viel Blut

Rentnerin verunglückt am Bahnsteig und stürzt ins Gleisbett: Am frühen Freitagabend (5. Juli 2019) ist es zu einem schweren Unfall im mittelfränkischen Nürnberg gekommen. Gegen 17.50 Uhr versuchte eine 81-jährige Rentnerin im U-Bahnhof "Rennweg" die Linie U2 zu erwischen. Die Bahn fuhr allerdings wenige Augenblicke bevor die Frau ihr Ziel erreichte los - die Seniorin stürzte ins Gleisbett des Bahnhofs, wie die Polizei inFranken.de bestätigte.

Unglück in Nürnberg: Alte Frau verliert viel Blut

Durch den Sturz verletzte sich die Seniorin schwer am Kopf. Informationen der örtlichen Polizei zu folge, verlor sie dadurch viel Blut. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 81-Jährige ins Klinikum Süd in Nürnberg, wo sie medizinisch versorgt wurde. Am Sonntag (7. Juli 2019) gab die Polizei bekannt, dass die 81-Jährige ihren tödlichen Verletzungen erlegen ist. Sie starb am Samstag im Klinikum.

Dass die Rentnerin im "Rennweg" verunglückte, teilte die VAG der Polizei mit. Neben den Polizeibeamten war auch die Feuerwehr vor Ort. In Nürnberg hat am Freitag ein Fahrgast einen Busfahrer angegriffen und einen Mitfahrer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Angreifer.

