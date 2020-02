Notlandung am Airport Nürnberg: Flugzeug hat Defekt am Triebwerk

Flugzeug muss am Sonntag (23.02.2020) am Airport Nürnberg notlanden

Eurowings führt technischen Grund für Zwangsstopp an

Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) war an Bord Triebwerk erleidet technischen Defekt: Eurowings-Maschine muss in Nürnberg notlanden. Am Sonntagabend (23. Februar 2020) musste ein Flugzeug der Fluggesellschaft Eurowings einen außerplanmäßigen Stopp in Nürnberg einlegen. Anlass hierfür war ein technischer Defekt am Triebwerk der Maschine, der sich nach dem Start zeigte.

Das Flugzeug war in Stuttgart gestartet und befand sich auf dem Weg nach Berlin, ehe der Eurowings-Flug EW2006 nach Nürnberg umgeleitet wurde. "Sicherheit hat im Flugbetrieb zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität", teilte das Unternehmen auf Anfrage von inFranken.de mit.

Weiterreise mit alternativen Transportmitteln: 124 Passagiere betroffen

Nach der Landung in Nürnberg hätten die 124 Passagiere und fünf Crewmitglieder das Flugzeug wie gewohnt am Gate verlassen. Die Weiterreise nach Berlin habe Eurowings für die Passagiere individuell mit alternativen Transportmitteln organisiert, hieß es vonseiten der Fluggesellschaft weiter.

Leidtragender des ungeplanten Flugstopps in Franken war auch Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Der Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern befand sich nach einem Fastnacht-Familienausflug in Schwaben gerade auf dem Rückflug nach Berlin, wie aus einem Artikel des "Nordkuriers" hervorgeht.

Von Ärger war bei ihm trotzdem keine Spur: "Wenn dein Flug wegen Triebwerksproblemen abgebrochen werden muss und Du am Flughafen mit Blaulicht begrüßt wirst, dann klatscht jeder bei erfolgreicher Landung!", schrieb Dahlemann auf seiner Facebook-Seite.

Vermutlich ebenfalls wegen eines technischen Defekts musste im November ein Flugzeug der Gesellschaft Turkish Airlines in Nürnberg notlanden.