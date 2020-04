Nürnberg vor 6 Stunden

Unfall

Nach schwerem Unfall in Franken: Autofahrerin kämpft immer noch um ihr Leben

Einen Tag nach einem schweren Unfall in Nürnberg schwebt eine Autofahrerin noch immer in Lebensgefahr. Die 33-Jährige überholte am Montagnachmittag zwei Autos und krachte dann in einen Traktor mit hochgeklapptem Pflug.