Nach schwerer Unfall auf A3: Fahrer kommt ums Leben, zwei Menschen verletzt - Rettungsgasse missbraucht

Tödlicher Unfall auf der A3

Mann kommt ums Leben, zwei Frauen schwer verletzt

Rettungsgasse wurde missbraucht

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Erlangen und Nürnberg: mehrmaliger Missbrauch der Rettungsgasse

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Erlangen und Nürnberg, bei dem ein Mann ums Leben kam und zwei Frauen schwer verletzt wurden, hat sich die Verkehrslage wieder normalisiert.

Stundenlang war die Autobahn in Richtung Regensburg gesperrt. Bildeten die meisten Autos die Rettungsgasse vorbildlich, so gab es auch ein paar Fahrzeuge, die das Freihalten der Gasse für sich ausnutzten. Motorradfahrer versuchten in Fahrtrichtung an den Stauanfang zu gelangen, um so schneller aus dem Stau zu kommen. Aber auch einige Autofahrer wollten die Dauer der Sperre nicht abwarten und fuhren durch die Rettungsgasse rückwärts mit Warnblinkanlage hinaus. Wenn zu diesem Zeitpunkt Rettungskräfte fahren würden, würden sie diesen den Weg blockieren.

Update 13.29 Uhr: Mann verstirbt bei Unfall auf der A3

Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Auto zwischen der Anschlusstelle Tennenlohe und Nürnberg-Nord aus noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Dann kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb. Die 72-Jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Aus einem weiteren am Unfall beteiligten Auto, das am Standstreifen angehalten hatte, stieg eine Frau aus und lief über die Fahrbahn, überstieg die Mittelleitplanke und wurde auf der Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg von einem Fahrzeug erfasst.

Die Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die A3 war in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach Abflug des Rettungshubschraubers wurde der Verkehr in Richtung Würzburg am Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Richtung Regensburg ist die Fahrbahn derzeit (13:20 Uhr) weiterhin gesperrt.

Update 12.25 Uhr: A3 weiterhin gesperrt - Motorradfaher nutzen Rettungsgasse aus

Nach dem schweren Unfall auf der A3 zwischen Nürnberg-Nord und Erlangen in Fahrtrichtung Regensburg, laufen die Bergungsarbeiten. Die Autobahn ist voll gesperrt. Autofahrer werden dazu aufgerufen eine Rettungsgasse zu bilden. Leider nutzen diese bereits einige Motorradfahrer für sich aus, um nach vorne zu fahren.

Eine empfohlene Umfahrung wäre die Umleitung U25. Die Staulänge beträgt derzeit etwa sieben Kilometer.

A3 -Vollsperrung nach schwerem Unfall: Am Sonntagvormittag (22. September 2019) hat sich auf der A3 in Mittelfranken ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge, ist dabei ein Auto von der Straße abgekommen. Der Unfall hat sich zwischen den A3-Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen in Fahrtrichtung Regensburg ereignet. Dies sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Unfall auf A3: Sperrung in beide Richtungen

Auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg ist ein Rettungshubschrauber gelandet. Die Autobahn ist aktuell (Stand: 11.40 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei ist unklar, wie lange der Einsatz dauern wird. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A3. Mehr in Kürze auf inFranken.de.