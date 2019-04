Nach schwerem Unfall auf A9: 21-Jähriger stirbt Zum Video "Nach schwerem Unfall auf A9: 21-Jähriger stirbt"

Junger Mann aus Kreis Nürnberger Land stirbt nach schwerem Frontalzusammenstoß auf B14: In den Morgenstunden des 12. April 2019 erlag ein 21-Jähriger seinen Verletzungen. Das berichtet die Polizei am Freitagmittag. Der junge Mann war in einem schweren Unfall verwickelt, der sich zehn Tage zuvor auf der B 14 bei Hersbruck/Lauf a. d. Pegnitz ereignet hatte. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Junger Mann gerät mit Auto auf Gegenfahrbahn

Der 21-Jährige fuhr an diesem Abend mit seinem Wagen auf der B14 von Hersbruck in Richtung Lauf a. d. Pegnitz. Auf Höhe der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck der A9 geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Der 21-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer, beide aus dem Kreis Nürnberger Land, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Transporters, der sich alleine im Fahrzeug befand, erlitt schwere Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Klärung von Unfallursache und -hergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.