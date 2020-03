Auf der A3 ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dadurch kam es zu erheblichem Stau auf der Autobahn am Vormittag.

Die Polizei hat dazu zahlreiche Informationen veröffentlicht.

Update am 04.03.2020, 13.30 Uhr: Neue Details zum Lkw-Unfall auf der A3

Der Verkehrsunfall auf der A3 am Mittwochvormittag (4. März 2020) ereignete sich gegen 09.30 Uhr an einem Stauende. Der Stau war Angaben der Verkehrspolizei zufolge durch eine Tagesbaustelle entstanden, die eingerichtet wurde, um Sturmschäden der vergangenen Tage zu beseitigen.

Am Ende des Staus bremsten zwei aufeinanderfolgende Sattelzüge ab. Ein Dritter erkannte die Situation jedoch zu spät und krachte hinein. Dadurch wurden die drei Lkw zusammengedrückt. Der mittlere davon ging in Flammen auf. Die Führerhäuser wurden stark zusammengedrückt.

Eine zufällige Streife der Bereitschaftspolizei konnte gemeinsam mit Autofahrern die drei Trucker aus ihren Kabinen befreien und erste Hilfe leisten. Das Feuer breitete sich rasch vom mittleren auf die beiden anderen Lkw aus: So entstand ein Großbrand auf der A3. Einer der Sattelzüge hatte Autos geladen. Die sechs sich auf dem Lkw befindenden Wagen brannten komplett aus.

Unfall: Mehrere Gaffer auf der A3

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Umkreis eilten auf die Autobahn am Kreuz Nürnberg um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden. Zudem kam es zu starker Rauchentwicklung. Zunächst wurde die A3 beidseitig vollgesperrt, später nur noch in Richtung Regensburg. Die Fahrbahn wurde auf dieser A3-Seite stark beschädigt: "In Richtung Süden bleibt die Hauptfahrbahn gesperrt, da die Teerdecke auf einer Fläche von über 100 Quadratmetern durch den Brand beschädigt worden ist", heißt es von Seiten der Verkehrspolizei.

Weiterhin staut es sich auf der A3 zwischen dem Kreuz Nürnberg und dem Kreuz Altdorf. Zwei der drei Lkw-Fahrer wurden verletzt. Der Rettungsdienst hat sie mittlerweile in Kliniken gebracht.

Der Schaden kann laut Angaben der Polizei noch nicht beziffert werden. Allerdings wird er auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

An der Unfallstelle versammelten sich außerdem Schaulustige: "Leider kam es am Unglücksort immer wieder zu Handyaufnahmen und unnötige Behinderungen durch Gaffer", teilen die Beamten mit. Insgesamt vier Verstöße konnte die Polizei ahnden.

Erstmeldung am 04.03.2020, 11.30 Uhr: A3-Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Auf der A3 bei Nürnberg kommt es aktuell zu massivem Stau. Zwischen dem Kreuz Nürnberg und dem Kreuz Altdorf sind gegen 09.30 Uhr drei Lkw ineinander gekracht. Ersten Angaben der Polizei zufolge, ist ein Sattelzug am Ende eines Staus in die beiden anderen Lkw gerast. Einer der Sattelzüge fing daraufhin am Mittwochvormittag (4. März 2020) Feuer. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Alle drei Trucker wurden bereits aus ihren Fahrerkabine durch die Feuerwehr befreit. Der Rettungsdienst ist vor Ort. Es gibt mehrere Verletzte. Die Feuerwehrkräfte sind noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Unfall auf A3: Lkw brennt bei Nürnberg

Der Verkehrsunfall hat sich in Fahrtrichtung Regensburg ereignet. Zunächst wurde die A3 in beide Richtungen vollgesperrt. Aktuell (Stand: 11.30 Uhr) ist die Autobahn weiterhin in Richtung Regensburg gesperrt. Die Polizei rät das Gebiet weiträumig zu umfahren. verkehrsinformationen.de rät als Umleitungen die U70 oder die U64. Augenzeugen berichten bereits, dass es sich kilometerweit staut. Der Stau könnte sich noch bis in die Mittagsstunden ziehen.

Sobald neue Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.