Wie die Polizei Mittelfranken meldet, hat sich am Sonntagvormittag, 23. Juni 2019, bei Lauf (Landkreis Nürnberger Land) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt wurde. Es ist bereits der zweite tödliche Unfall an diesem Wochenende rund um Nürnberg. Am Samstag verunglückte ein junger Motorradfahrer in einem Nürnberger Stadtteil.

In Kurve von der Straße abgekommen und gegen Baum gefahren

Gegen 10.15 Uhr geriet ein 78-Jähriger auf der Kreisstraße LAU 8 zwischen Bullach und Simonshofen mit seinem Ferrari-Oldtimer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer, Polizei und Notarzt noch vor Ort verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen und ein Polizeihubschrauber wurde angefordert, um Luftaufnahmen zu machen.

Die Kreisstraße ist während der Unfallaufnahme derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr leitet um.