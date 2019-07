Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Zusammenstoß

Auto überschlägt sich bei schwerem Unfall - zwei Menschen verletzt

Bei einem schweren Unfall in Lauf an der Pegnitz (Kreis Nürnberger Land) hat sich ein Kleinwagen überschlagen. In der Nacht auf Donnerstag war der Chevrolet mit einem VW Golf zusammengestoßen.