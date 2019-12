Lattenrost verursacht schweren Unfall in Nürnberg - Frau muss durch Heckklappe gerettet werden

Lattenrost verursacht schweren Unfall in Nürnberg - Fahrerin muss mit "Tunnel-Verfahren" aus Auto gerettet werden: Am Montag (23. Dezember) mussten die Feuerwehr und andere Rettungskräfte am Nachmittag gegen 15 Uhr zu einem schweren Unfall in Nürnberg ausrücken. Nach dem tödlichen Unfall, bei dem eine junge Mutter ihr Leben verlor, als sie mit ihrem Kind unterwegs war, war es der zweite schwere Unfall an einem Tag. Darüber berichtet die Pressestelle der Feuerwehr der Stadt Nürnberg.

Lattenrost macht sich selbstständig

In der Nürnberger Konstanzenstraße im Stadtteil St. Leonhard ereignete sich der Unfall. Wie die Pressestelle der Feuerwehr schreibt mit kurioser Ursache: "ein schlecht gesicherter Lattenrost machte sich in der Kurve im Fahrzeug selbständig, so dass das Fahrzeug nicht mehr lenkbar war", heißt es in der Pressemeldung.