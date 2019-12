Tödlicher Unfall in Nürnberg einen Tag vor Heiligabend

Auto stößt am Montag (23.12.2019) frontal mit Lkw zusammen

38-jährige Mutter stirbt nach Unfall, Kind wird schwer verletzt

Frankenschnellweg gesperrt

Nach einem Frontalzusammenstoß in Nürnberg ist am Montagmorgen (23.12.2019) eine Mutter verstorben, das berichtet die Polizei inFranken.de am Mittag. Ihr Kind, das mit im Auto saß, wurde schwer verletzt. Das Unfall-Drama hatte sich gegen 9 Uhr auf dem Frankenschnellweg ereignet.

Autofahrerin gerät in Nürnberg in Gegenverkehr - tödlicher Frontalcrash

Am Morgen fuhr die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Vorjurastraße auf die Hafenstraße. In Richtung Innenstadt geriet sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straße und kollidierte frontal mit einem Lkw, der ihr entgegenkam.

Bei dem schweren Unfall wurde die Mutter in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte an und musste die 38-Jährige aus dem Fahrzeug befreien. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch ihren Tod feststellen.

Junge (7) bei Unfall schwer verletzt

Im Auto war ihr Kind. Der siebenjährige Junge, der schwer verletzt worden war, wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer steht unter Schock, erklärt die Polizei. Ansonsten blieb er unverletzt.