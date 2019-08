Kind in Henfenfeld (Kreis Nürnberger Land) schwer verletzt: Am Mittwochnachmittag (31.07.2019) ereignete sich ein schwerer Unfall in der Straße "In den Weihern". Das berichtet die Polizei.

Unfall in Henfenfeld: Junge prallt gegen Windschutzscheibe

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Straße entlang. Am Ende passte er aber nicht auf den Verkehr auf. Er missachtete die Vorfahrt eines Autos und es kam zum Unfall.

Das Fahrzeug erfasste das Kind. Der Junge prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße.

Kopfplatzwunde und Bein gebrochen

Bei dem Unfall wurde der Junge schwer verletzt. Er erlitt einen Beinbruch und eine Kopfplatzwunde. Notarzt und Rettungsdienst brachten ihn ins Krankenhaus. Die Autofahrerin, eine 24-jährige Frau, blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5200 Euro.

