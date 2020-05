Motorrad-Unfall in Mittelfranken: Ein 61-jähriger Biker aus Röthenbach fuhr am Samstagmittag (9. Mai 2020) auf der Ortsverbindungsstraße von Güntersthal in Richtung Hartenstein, berichtet die Polizei. Dann lief ihm plötzlich ein Reh vor das Fahrzeug.

Das Motorrad stieß mit dem Tier zusammen und der Motorradfahrer stürzte. Bei dem Unfall wurde der Biker verletzt, er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad stark beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.