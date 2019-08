Unfall mit Kühltransporter in Mittelfranken: Wegen eines Unfalls auf der B14 bei Neunkirchen am Sand ist die Bundesstraße bis Montagmorgen (5.08.2019) voll gesperrt. Das berichtet die Polizei inFranken.de. Am Morgen war ein Wendemanöver gründlich schiefgegangen.

Fahrer kippt in Wald bei Neunkirchen um

Gegen 9.15 Uhr wollte der Fahrer eines Kühltransporters, der in Richtung Ottensoos unterwegs war, auf einem Waldweg wenden. Dabei er übersah er aber den Graben und das Fahrzeug stürzte um.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Bei dem Unfall wurde er nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand allerdings Sachschaden. Für die Bergung des Kühltransporters muss die B14 bis zum Mittag voll gesperrt werden.

Einen schweren Unfall gab es am Sonntag in Oberfranken: Motorradfahrer rast in VW Bus und wird schwer verletzt eingeklemmt.