In Altdorf bei Nürnberg fuhr am Montagmittag (12.08.) ein Radfahrer einen Rentner um. Der 84-Jährige stürzte dabei und verletzte sich am Kopf. Der unbekannte Täter floh. Das berichtet die Polizei.

Altdorf bei Nürnberg: Radfahrer fährt Rentner um und flieht unerkannt

Gegen 12.10 Uhr war der Radfahrer in der Rascher Straße auf dem Gehweg unterwegs. Dort stieß er mit dem Rentner zusammen, woraufhin dieser stürzte. Dabei erlitt der 84-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer konnte fliehen und blieb unerkannt.

Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Tat beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas von dem Vorfall gesehen hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 9500-0 in Verbindung setzten.