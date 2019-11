Nürnberg vor 3 Minuten

Notlandung

Airport Nürnberg: Flugzeug muss notlanden - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Am Nürnberger Flughafen musste am Mittwoch eine Passagiermaschine notlanden. Es handelte sich hierbei um ein Flugzeug der Gesellschaft Turkish Airlines. An der Maschine hatte es möglicherweise einen technischen Defekt gewesen.