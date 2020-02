Tödlicher Unfall auf A9 bei Hormersdorf

Mercedes kracht in Lkw

Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

A9 in Richtung Berlin stundenlang voll gesperrt

Auf der A9 hat sich am Montagmittag (17. Februar 2020) ein tödlicher Unfall im Bereich der Anschlussstelle "Hormersdorf" (Schnaittach) in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilte, krachte gegen 12 Uhr ein Mercedesfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einen Lastwagen. Der Autofahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.