Lkw kracht bei A9-Unfall in Neuwagen: Nach 24 gefahrenen Kilometern hat ein Firmenauto nur noch Schrottwert. Am Dienstagnachmittag (28.01.2020) war der Fahrer mit seinem brandneuen Fahrzeug auf der A9 in Richtung München unterwegs, berichtet die Polizei inFranken.de. Bei Feucht passierte dann der Unfall.

Unfall bei Feucht: Lkw reißt komplette Seite des Wagens auf

Beim Wechsel auf die rechte Spur übersah der Lkw-Fahrer das Auto und erfasste mit dem Sattelzug den Volkswagen. Dabei riss er die gesamte rechte Fahrzeugseite auf und das Heck des Autos wurde massiv beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Airbag ausgelöst.