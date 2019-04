Lkw-Unfall auf der A9 in Mittelfranken: Auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Lauf und dem Kreuz Nürnberg ist es am Dienstagnachmittag (9. April 2019) zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Lkw beteiligt waren. Wie die Polizei vor Ort gegenüber inFranken.de bestätigte, wurden dabei die zwei Fahrer der Sattelzüge verletzt.

A9: Lkw-Crash bei Nürnberg - 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Laut ersten Informationen krachte ein Lkw gegen 13.45 Uhr am Ende eines Staus in einen weiteren Sattelzug: Der Stau hatte sich wegen einer Baustelle auf der Autobahn gebildet. Der 39-jährige Trucker, der auffuhr, wurde in seinem zerbeulten Fahrerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr befreiten den verletzten Mann aus dem Wrack des Lkw. Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Der Fahrer des vorderen Lkw wurde leicht verletzt. Beide Männer wurde in Krankenhäuser eingeliefert. Für kurze Zeit wurde die A9 in Richtung München komplett gesperrt. Aktuell (Stand: 15.20 Uhr) ist der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Laut Polizei wird die Unfallaufnahme noch bis 16.30 Uhr dauern. Es staut sich bereits bis auf zehn Kilometer ab der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Oberfranken: Motorrad kracht frontal in Traktor - Junge (17) lebensbedrohlich verletzt