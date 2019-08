Unfall am Kreuz Nürnberg: Auf der A9 bei Nürnberg ist es am Freitagnachmittag (9. August 2019) zu einem Unfall gekommen. Das Unglück ereignete sich zwischen Lauf und dem Kreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Berlin. Das sagte die Polizei gegenüber inFranken.de.

Unfall auf der A9 bei Nürnberg: Motorrad kracht in Transporter

Dabei ist ein Motorrad in einen Transporter gekracht. Es gibt laut Polizei mehrere Verletzte. Auf der A9 kommt es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen: Wie verkehrsinformationen.de berichtet, dass der mittlere und der linke Streifen der A9 blockiert sind (Stand: 17.35 Uhr).

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten zum Unfall gibt.

