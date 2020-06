Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf Höhe Fischbach auf der A9. Ein Gefahrguttransporter wurde in Fahrtrichtung München in einen Verkehrsunfall verwickelt.

An der Unfallstelle tritt Flüssigstickstoff aus, der aber laut Polizei nicht giftig ist.

A9 voll gesperrt - stundenlange Behinderungen zu erwarten

Die A9 ist aktuell voll gesperrt - es ist abzusehen, dass die Sperrung für einige Stunden bestehen wird. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald uns weitere Informationen vorliegen.