A9 bei Fischbach: Bus mit Schulklasse kracht in Lkw - Fahrer hatte Sattelzug übersehen

Reisebus mit Schulklasse kracht in Sattelzug - Frontscheibe und Einstiegstür zerbricht: Am Montagmorgen hat sich auf der Autobahn A9 auf der Strecke von München nach Berlin ein Unfall mit einem Reisebus ereignet. In dem Bus mit Münchner Kennzeichen saß eine Schulklasse.

A9: Beim Fahrspurwechsel Sattelzug übersehen

Wie die Verkehrspolizei Feucht berichtet, war der Omnibus am 9. Dezember gegen 10 Uhr in Mittelfranken auf Höhe des Nürnberger Ortsteils Fischbach unterwegs. Unmittelbar an der Autobahn-Anschlussstelle wollte der Fahrer des Busses die Fahrspur wechseln. Dabei hatte er offenbar einen Sattelzug übersehen, der sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Omnibus befand.