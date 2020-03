Am Dienstagmittag (10.03.) musste die A73 in Richtung Suhl am Kreuz Nürnberg-Süd für rund sechs Stunden komplett gesperrt werden. Ein Lkw-Fahrer kippte mit seinem Sattelzug um. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr war der 48-jährige Kraftfahrer über den Overfly auf der Fahrbahn in Richtung Anschlussstelle Zollhaus unterwegs, weil er angeblich von seinem Navi falsch geleitet wurde. Als er sich in einer Rechtskurve neu orientierte, kam er nach links ins Bankett ab. Zuerst durchbrach er eine Betonleitwand, dann kippte er mit dem kompletten Sattelzug auf die linke Seite um und blieb quer auf allen Fahrstreifen liegen.

Fahrer war betrunken: 1,8 Promille im Blut

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme im Führerhaus diverse volle wie auch leere Bierflaschen fest und nahmen Alkoholgeruch bei dem Lkw-Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von knapp 1,8 Promille. Von dem Lasterfahrer wurde Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Er wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.