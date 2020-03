Wieder die A6: Am Mittwochabend hat sich auf der A6 nahe der Anschlussstelle Altdorf/Leinburg ein Verkehrsunfall ereignet. Wie Sebastian Pfeiffer von der Verkehrspolizei Feucht im Interview mit News5 erzählt, waren zwei Kleintransporter und ein Auto daran beteiligt. Einer der beiden Transporter hatte beim Überholen das Auto übersehen und beide kollidierten.

Das Auto hatte sie anschließend überschlagen. Laut Pfeiffer wurde ein weiterer Kleintransporter in den Unfall verwickelt. Auch dieser landete auf der Seite. Die A6 musste für gut 30 Minuten komplett gesperrt werden. Nach Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr konnte zumindest ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

A6: Wieder Probleme mit Gaffern bei schwerem Unfall

Der Unfallverursacher wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mit Stand Mittwochabend waren die anderen Beteiligten unverletzt. Der Unfall an sich war allerdings nicht das größte Problem: "Also zur Rettungsgasse: Am Anfang ging's noch, dann war es ganz schlimm. Ein Lkw hat neben einem anderen Lkw gestanden. Da war es auch für uns mit dem Durchkommen schwer", schildert Sebastian Pfeiffer die Situation auf der A6. Erst im Mai 2019 musste ein Polizist auf der selben Autobahn zu äußerst drastischen Mitteln greifen. Er zog Gaffer aus deren Auto und fragte, "ob sie die Leichen näher sehen wollen."

Die Feuerwehr habe länger gebraucht, weil die Rettungsgasse durch Lkw versperrt war. Zusätzlich gab es erneut Probleme mit Gaffern. Polizist Pfeiffer dazu gegenüber News5: "Aus mehreren Fahrzeugen heraus haben die Fahrer gefilmt. Leider konnten wir die jetzt nicht aufhalten. Ich habe einen Fahrer gesehen, der sogar zwei Handys in der Hand hatte und meinte offensichtlich, er müsse die ganze Situation doppelt filmen."

Positiv herausgehoben hat Sebastian Pfeiffer zwei Ersthelfer. "Sie haben die Sache sehr gut gemacht. Sie haben die Fahrer in ihren Fahrzeugen vorgefunden und haben erst einmal ruhig mit denen gesprochen und sie gefragt, wie es ihnen geht.", sagte er gegenüber News5.

Der offizielle Pressebericht der Verkehrspolizei steht noch aus. inFranken.de ergänzt diesen Artikel, sobald dieser vorliegt.