Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechtfertigt die drakonische Maßregelung durch einen Polizisten nach einem tödlichen Unfall auf der A6.

Der Beamte schrie einen Gaffer an: "Willst du die Leiche sehen?"

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer starb am Dienstagmittag, 21.05.2019, bei dem schweren Crash auf der Autobahn bei Nürnberg.

Schaulustige filmten anschließend den Unfallort und sorgten so für weitere Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

Acht Gaffer kassieren Anzeigen wegen verbotswidriger Handynutzung. Das Bußgeld: 128 Euro.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechtfertigt das Verhalten eines Polizisten, der am Dienstag auf der A6 hart gegen Gaffer vorgegangen war. "Das Verhalten vieler Gaffer ist unverschämt und unverantwortlich", schreibt Herrmann auf Facebook. "Ich freue mich, dass der Polizeikollege das einigen Gaffern auch mal emotional nahegebracht hat."

Nach einem tödlichen Autobahn-Unfall bei Nürnberg hatte der Polizist einen Lkw-Fahrer angeschrien: "Nimmst du endlich dein Handy aus der Hand, sonst komme ich rüber und hol dich raus! Haben wir uns verstanden? Wer glaubst du denn, wer du bist?!"

Polizist bittet Fahrer aus Transporter: "Willst du den Toten sehen?"

Andere Schaulustige stellte er zur Rede. So schnauzte er einen ausländischen Transporter-Fahrer auf Englisch an: "Wo kommst du her? Steig aus und ich zeige dir was. Willst du den Toten sehen? Für Fotos? Komm mit. Da liegt er, willst du ihn sehen? Willst du nicht? Warum machst du dann Fotos? Wenn du willst, kannst du hingehen und Fotos machen. Das kostet dich 128 Euro, weil du das hier fotografierst. Schämen solltest du dich!"

47-Jähriger in Fahrerkabine eingeklemmt - jede Hilfe kommt zu spät

Bei dem Unfall hatte ein 47-Jähriger zwischen der Ausfahrt Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd seinen Lkw nicht rechtzeitig abbremsen können. Es kam zum Crash.

Gegen 11.20 Uhr kollidierte der Lkw mit einem Sattelzug und wurde dabei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Der Lkw vor ihm wurde durch die Kollision auf einen weiteren Lastkraftwagen geschoben. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber konnte für den 47-Jährigen nichts mehr tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden Lkw-Fahrer kamen unverletzt davon.

