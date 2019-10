A6 bei Feucht: "Tickende Zeitbombe" aus dem Verkehr gezogen - tonnenschwere Straßenwalze kaum gesichert

Straßenwalze nur mit Kette gesichert - tickende Zeitbombe auf A6 unterwegs: Am Freitagvormittag wurde am Parkplatz Lochgraben ein Sattelzug aus Serbien mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. An der Sattelzugmaschine des 29-jährigen Kraftfahrers aus Serbien waren zwei Bremsscheiben mehrfach gerissen, außerdem war ein Reifen beschädigt.

Lesen Sie auch: Zedtwitz Oberfranken: Polizei stoppt seltsame Konstruktion auf der Autobahn Tonnenschwere Straßenwalze kaum gesichert Am Auflieger wurden ebenfalls erhebliche Bremsenmängel, mehrere Reifenmängel und einige Mängel an der Karosserie des Trailers festgestellt. Außerdem war die Ladung unzureichend gesichert. Eine 10 Tonnen schwere Straßenwalze war lediglich vorne mit Ketten und hinten nur mit zwei Spanngurten, davon war einer noch lose, gesichert. Der Auflieger ist zudem gar nicht für den Transport von Baumaschinen geeignet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und vom Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung erhoben, da weiterhin noch einige Übertretungen der zulässigen Geschwindigkeit bei der Auswertung des Kontrollgeräts festgestellt worden waren. Auf der A1 hat die Polizei einen kuriosen, aber nicht weniger gefährlichen Transport gestoppt: In dem Auto waren 15 lebende Lämmer versteckt. Zum Video "Strafen & Bußgelder im Straßenverkehr"