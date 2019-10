Schwerer Unfall bei Nürnberg

Trümmer liegen auf A3

Zeitweise Vollsperrung der Autobahn

Alle Informationen im Überblick:

Update, 11:55 Uhr: A3-Vollsperrung nach Unfall bei Nürnberg aufgehoben - Fahrbahn wieder frei

A3 wieder frei: Nach dem schweren Unfall auf der A3 zwischen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe ist die Vollsperrung aufgehoben worden. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg ist wieder frei befahrbar, wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte.

Erstmeldung, 11.15 Uhr: Schwerer Unfall auf A3 bei Nürnberg

Schwerer Unfall auf A3: Am Montagvormittag (7. Oktober 2019) hat sich auf der A3 bei Nürnberg ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist das Unglück zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe passiert. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber inFranken.de.

A3-Vollsperrung: Stau durch Unfall bei Nürnberg

Der Unfall hat sich demnach in Fahrtrichtung Würzburg ereignet. Aktuell (Stand: 11.15 Uhr) kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. In Richtung Würzburg ist die A3 derzeit komplett gesperrt.