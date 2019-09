Schwerer Unfall auf der A3

Autobahn aktuell vollgesperrt

Alle Informationen im Überblick:

Update 12.25 Uhr: A3 weiterhin gesperrt - Motorradfaher nutzen Rettungsgasse aus

Nach dem schweren Unfall auf der A3 zwischen Nürnberg-Nord und Erlangen in Fahrtrichtung Regensburg, laufen die Bergungsarbeiten. Die Autobahn ist voll gesperrt. Autofahrer werden dazu aufgerufen eine Rettungsgasse zu bilden. Leider nutzen diese bereits einige Motorradfahrer für sich aus, um nach vorne zu fahren.

Eine empfohlene Umfahrung wäre die Umleitung U25. Die Staulänge beträgt derzeit etwa sieben Kilometer.

A3 -Vollsperrung nach schwerem Unfall: Am Sonntagvormittag (22. September 2019) hat sich auf der A3 in Mittelfranken ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge, ist dabei ein Auto von der Straße abgekommen. Der Unfall hat sich zwischen den A3-Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen in Fahrtrichtung Regensburg ereignet. Dies sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Unfall auf A3: Sperrung in beide Richtungen

Auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg ist ein Rettungshubschrauber gelandet. Die Autobahn ist aktuell (Stand: 11.40 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei ist unklar, wie lange der Einsatz dauern wird. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A3. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Am Samstag wurde die A3 in Unterfranken ebenfalls gesperrt.