Update, 08.10 Uhr: Weiterhin Verkehrsbehinderungen auf A3 bei Nürnberg

Mittlerweile fließt der Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Der linke Fahrstreifen der A3 in Richtung Regensburg ist weiterhin gesperrt. Die Unfallfahrzeuge werden abtransportiert.

Erstmeldung, 07.10 Uhr: A3 voll gesperrt

Schwerer Unfall im Berufsverkehr: Am frühen Montagmorgen (2. Dezember 2019) ist es auf der A3 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen der mittelfränkischen Polizei sind vier Autos zwischen dem Kreuz Altdorf und dem Kreuz Nürnberg ineinander gekracht.

Unfall auf der A3: Stau am Montagmorgen