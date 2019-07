Lkw-Unfall am Kreuz Nürnberg

Trucker auf A3 eingeklemmt

Fahrer verletzt

Lkw-Unfall auf A3: Am Donnerstagabend (11. Juli 2019) hat sich auf der A3 am Autobahnkreuz Nürnberg ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 19.30 Uhr staute es sich auf der Autobahn: Dies bemerkte ein Trucker zu spät und krachte trotz Vollbremsung sowie Ausweichmanöver in einen vorausfahrenden Sattelzug.

A3 bei Nürnberg: Trucker in Lkw eingeklemmt

Durch den heftigen Aufprall wurde die Fahrertür des Lkw stark verbeult, so dass der Fahrer eingeklemmt wurde. Er konnte durch alarmierte Rettungskräfte befreit und ins Krankenhaus gebracht werden: Laut Polizei wurde er leicht verletzt.

Sein Lkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 Euro.

In Oberfranken hat sich auf der Autobahn ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet: Eine Mutter und zwei ihrer Kinder wurden dabei verletzt.