Tödlicher Unfall auf der A3 bei Nürnberg

Geisterfahrer rammt Kastenwagen

Unfallverursacher erliegt seinen Verletzungen

Geisterfahrt auf A3 endet tödlich: Zu einem Unfall infolge einer Falschfahrt ist es am Donnerstag, 25. Juli 2019, gegen 15.15 Uhr gekommen.

Aus bislang nicht geklärter Ursache war ein Mann in seinem Auto in falscher Richtung auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Mögeldorf und dem Nürnberger Autobahnkreuz unterwegs. Nahe dem Autobahnkreuz kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem Kastenwagen, der korrekterweise auf der linken Spur fuhr, erklärte die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de.

Tödliche Geisterfahrt auf der A3 bei Nürnberg: Falschfahrer stirbt, zwei weitere Verletzte

Infolge des Aufpralls stieß der Falschfahrer mit einem auf der rechten Spur fahrenden Auto zusammen. Der dahinter fahrende Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls.

Für die Unfallverursacher konnten die eintreffenden Rettungskräfte nichts mehr tun, er verstarb trotz zügig eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Zwei weitere Beteiligten an dem Unfall kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Sperrung auf der A3

Aktuell ist die A3 zwischen der AS Mögeldorf und Autobahnkreuz Nürnberg in Richtung Regensburg voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Wir empfehlen folgende Umleitung: A9 in Richtung München bis Autobahnkreuz Nürnberg-Ost - A6 Amberg - Autobahnkreuz Altdorf. Erst gestern war es zu einem schweren Lkw-Unfall auf einer mittelfränkischen Autobahn gekommen.

Auf einer Rastanlage in Mittelfranken kam es zu einem dramatischen Unfall: Ein Lkw-Fahrer wurde in der Fahrertür eingeklemmt.