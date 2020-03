Auf der A3 bei Nürnberg kommt es aktuell zu massivem Stau. Zwischen dem Kreuz Nürnberg und dem Kreuz Altdorf sind gegen 09.30 Uhr drei Lkw ineinander gekracht. Ersten Angaben der Polizei zufolge, ist ein Sattelzug am Ende eines Staus in die beiden anderen Lkw gerast. Einer der Sattelzüge fing daraufhin am Mittwochvormittag (4. März 2020) Feuer. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Alle drei Trucker wurden bereits aus ihren Fahrerkabine durch die Feuerwehr befreit. Der Rettungsdienst ist vor Ort. Es gibt mehrere Verletzte. Die Feuerwehrkräfte sind noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Unfall auf A3: Lkw brennt bei Nürnberg

Der Verkehrsunfall hat sich in Fahrtrichtung Regensburg ereignet. Zunächst wurde die A3 in beide Richtungen vollgesperrt. Aktuell (Stand: 11.30 Uhr) ist die Autobahn weiterhin in Richtung Regensburg gesperrt. Die Polizei rät das Gebiet weiträumig zu umfahren. verkehrsinformationen.de rät als Umleitungen die U70 oder die U64. Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Augenzeugen berichten bereits, dass es sich kilometerweit staut. Der Stau könnte sich noch bis in die Mittagsstunden ziehen.

Sobald neue Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.