Update, 27.09.2019: Ersthelfer Herrmann mit dringendem Appell

Nachdem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann am Sonntag (22. September 2019) zum Ersthelfer an der Unfallstelle auf der A3 bei Nürnberg wurde, richtete er nun einen Appell an die Öffentlichkeit. Herrmann veröffentlichte am Freitagmorgen (27. September 2019) eine Story via Instagram. "Jeder Verkehrsteilnehmer kann in die Lage kommen, Zeuge eines Unfalls zu werden und dann Erste Hilfe leisten", sagte er darin.

Der 63-Jährige ergänzte anschließend: "Vielleicht wäre auch mal ein Auffrischungskurs für Erste Hilfe wieder gut."

A3-Unfall: TV-Tierarzt soll Schwiegermutter getötet haben

Ein 53-Jähriger soll seine Schwiegermutter in Borchen getötet haben. In der Nacht auf Montag (23. September 2019) wurde der Tatverdächtige schließlich in Nürnberg festgenommen. Zuvor waren er und seine Frau am Sonntag in den schweren Verkehrsunfall auf der A3 verwickelt, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann war Ersthelfer am Unfallort auf der A3. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Frau des Tatverdächtigen liegt derzeit mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Nun wurden Details zur Identität des Mannes bekannt: Laut Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung und der Neuen Westfälischen soll es sich bei dem 53-Jährigen um einen Tierarzt handeln, der im Kreis Paderborn beschäftigt ist. Der Mann trat mehrfach in TV-Shows des Senders VOX auf, bei denen es um Tiere ging.

A3 bei Nürnberg: Frau durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen - Schwiegersohn in Haft

Wie das Polizeipräsidium Nürnberg am Dienstag (24. September 2019) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld berichtet, steht der 53-Jährige im Verdacht seine 76-jährige Schwiegermutter getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat einen Antrag auf Haftbefehls gestellt.

Die angeordnete Obduktion der 76-Jährigen bestätigte den Verdacht: Die Frau ist durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen. Das bestätigten die Ermittlungsbehörden ebenfalls am Dienstag.

Die 76-Jährige wurde am Sonntag (22. September 2019) nach einem Rettungseinsatz der Feuerwehr in einem Wohnhaus in Borchen tot aufgefunden. Der Leichnam der Frau wies Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen.

Bielefeld/Paderborn: 76-Jährige tot in Wohnung gefunden

Eine Angehörige der Getöteten machte sich am Sonntagabend Sorgen, weil sie die 76-Jährige nicht erreichen konnte. Sie rief die Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Rettungskräfte fanden dann den leblosen Körper und informierten die Polizei. Eine zwölfköpfige Mordkommission aus Bielefelder und Paderborner Polizisten nahmen die Ermittlungen auf.

Spuren am Tatort ließen darauf schließen, dass der 53-jährige Schwiegersohn der Frau in das Tatgeschehen verwickelt sein könnte. Dieser lebte zusammen mit seiner Frau ebenfalls in dem Wohnhaus. Doch es gab Hinweise darauf, dass die beiden am Sonntagmorgen mit dem Auto weggefahren seien. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet.

Ehepaar in Unfall auf A3 verwickelt - Innenminister Herrmann war Ersthelfer

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Ehepaar gegen 11 Uhr in einen schweren Verkehrsunfall auf der A3 bei Nürnberg verwickelt waren, bei dem auch ein Autofahrer ums Leben kam. Ersthelfer bei dem Unfall war der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, wie die dpa berichtet. Er sei mit seinem Dienstwagen auf dem Weg zu einem Termin gewesen, sagt Hermann. Er wurde Zeuge des Unfalls und wies daraufhin seinen Fahrer an, stehen zu bleiben. Er habe sofort den Notruf 112 gewählt. Gemeinsam mit einem anderen Autofahrer ist er dann zu dem Auto gelaufen: "Es war ersichtlich, dass dort Menschen sicherlich schwer verletzt sein müssen", sagte Herrmann der dpa. "Wir haben dann eine Frau aus dem Auto gezogen und auf die Wiese legen können." Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät, er sei wohl sofort tot gewesen.

Die Eheleute blieben offenbar mit ihrem Wagen auf dem Seitenstreifen stehen, als die Frau völlig unvermittelt aus dem Auto stieg und auf die Autobahn lief. Sie überquerte die Mittelleitplanke und wurde auf der Gegenfahrbahn von einem Auto erfasst. In der Folge zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Ehemann, der der Tatverdächtige des Tötungsdeliktes aus Borchen ist, hielt sich nach dem Unfall in einem Hotel in der Nähe des Krankenhauses auf. Das fanden die Ermittler heraus. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken aus Nürnberg nahmen den 53-Jährigen schließlich gegen 1 Uhr in der Nacht auf Montag aufgrund des Verdachtes, an der Tötung seiner Schwiegermutter an der gemeinsamen Wohnanschrift beteiligt gewesen zu sein, in dem Hotel fest.

Haftbefehl gegen 53-Jährigen

Die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt und wird den Tatverdächtigen im Laufe des Tages dem Amtsgericht Nürnberg vorführen lassen. Beamte der Kripo Nürnberg unterstützen die Ermittlungen der Mordkommission aus Bielefeld.

Hintergründe der Tat sowie Motiv und Tathergang sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aufschluss über die Todesursache der 76-Jährigen soll am Montag eine Obduktion geben. Zudem ist noch unklar, wohin das Ehepaar mit Auto unterwegs war, als sie in den Unfall auf der A3 bei Nürnberg verwickelt wurden.