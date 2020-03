Unbekannter greift Frau in Nürnberg an und will sie zum Sex zwingen - Täter auf der Flucht

Frau in Nürnberg sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen: Am vergangenen Samstag, den 29. Februar, belästigte ein unbekannter Mann eine Frau im Nürnberger Stadtteil Hummelstein. Dies teilt die Polizei mit.

Gegen 05.15 Uhr morgens stieg die Frau an der Haltestelle Frankenstraße aus der Linie U1 aus. Der Unbekannte, der kurz zuvor erst am Hauptbahnhof zugestiegen war, folgte ihr. In der Lothringer Straße schlug der Mann ihr laut Polizei auf das Gesäß, woraufhin die Frau wegrannte.

Täter will Frau zum Sex zwingen

Der Täter folgte ihr jedoch weiterhin und hielt sie an der Jacke fest. Er versuchte außerdem, sie zur Seite zu ziehen und forderte sie mehrfach zum Geschlechtsverkehr auf. Das Opfer konnte sich losreißen und flüchtete.

Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Die Polizei gibt folgende Täterbeschreibung:

Mindestens 40 Jahre alt

circa 1,75m groß

dunklerer Teint

langärmlige minderwertige Kleidung

eventuell Wollmütze

Der Tatverdächtige sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und wirkte stark betrunken. Außerdem hatte er eine gelbe Tüte mit der Aufschrift "Yorma's" bei sich. Er soll, kurz vor der Tat am Hauptbahnhof Nürnberg in die U1 in Richtung Langwasser eingestiegen sein.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den Täter beschreiben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.