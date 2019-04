Unbekannte Täter richten mehrere 10.000 Euro Schaden an Nürnberger Schule an

In Nürnberg in der Bertholt-Brecht-Straße zerstörten am Wochenende (05.04. - 08.04.2019) noch unbekannte Täter an einer Schule mehrere Glaskuppeln und Fenster. Anschließend konnten sie in das Gebäude eindringen. Das berichtet die Polizei.

Mehrere Glaskuppeln zerstört und ins Gebäude eingebrochen

Im Zeitraum zwischen 05.04., 13.30 Uhr und 08.04., 07.10 Uhr zerstörten die Unbekannten mehrere Glaskuppeln des Gebäudes und beschädigten einige Fenster. Anschließend brachen die Täter in die Schule ein. Ob etwas geklaut wurde, ist noch unklar.

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro

Die Unbekannten richteten nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Nummer 09 11 94 82 - 0.

Lesen Sie auch: Feuer in Nürnberger Schule: Polizei geht von Brandstiftung aus