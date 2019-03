Überraschende Ankündigung: Nürnbergs Oberbürgermeister Maly hört auf

Oberbürgermeister Ulrich Maly kandidiert 2020 nicht mehr für das Amt des Oberbürgermeisters. Das habe er nach reiflicher Überlegung entschieden, sagte der 58-Jährige am Montag in Nürnberg.

Der beliebte Kommunalpolitiker hatte 2002 das Amt von CSU-Oberbürgermeister Ludwig Scholz übernommen. Bei der vergangenen Wahl 2014 hatte er sich mit 67,1 Prozent klar gegen seine Konkurrenten durchgesetzt.

Großraum Nürnberg und Wahrung der Menschenrechte

Eng mit seiner Person verbunden ist der Titel "Metropolregion", den der Großraum Nürnberg seit 2005 trägt und deren Erster Ratsvorsitzender er gegenwärtig ist, schreibt die SPD Nürnberg. Der Ballungsraum mit der Frankenmetropole an der Spitze sei damit in die erste Liga europäischer Regionen aufgenommen worden. Auch als einer der zwölf Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 spielte die Stadt Nürnberg in der internationalen Liga mit.

Sein Einsatz gelte auch der Wahrung der Menschenrechte: Im Oktober 2004 unterzeichnete die Stadt Nürnberg die europäische Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt und initiierte zusammen mit der Unesco die "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus". Mit der Verknüpfung der Themen "Integration" und "Menschenrechte" sei eine zukunftsweisende gesellschaftspolitische Entscheidung auf den Weg gebracht worden.

Mit dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und dem Memorium Nürnberger Prozesse sei eine verantwortungsbewusste Verbindung aus historischem Erinnern und zukunftsgerichteter universaler Menschenrechtsbildung geschaffen worden.

Maly wurde am 8. August 1960 in Nürnberg geboren. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.