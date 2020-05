Nürnberg vor 42 Minuten

Überfall

Aktuelle Fahndung nach Überfall in Nürnberg: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Nach einem bewaffneten Überfall in der Johannisstraße in Nürnberg am Montagnachmittag befindet sich der Täter auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.