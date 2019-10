Udo Lindenberg kommt nach Nürnberg: Zusatzkonzert für 2020 angekündigt

Udo Lindenberg kommt 2020 nach Nürnberg: Die Karten für die Udo Lindenberg Tour 2019 sind schon ausverkauft, doch für Fans gibt es eine gute Nachricht. 2020 geht es mit Lindenbergs Tour weiter, verkündet eine Pressemitteilung. Der Kultsänger macht dabei auch Halt in Franken - für Nürnberg wurde jetzt sogar ein Zusatzkonzert angekündigt. An zwei Tagen hintereinander spielt Lindenberg in der Arena Nürnberger Versicherung.

Udo Lindenberg kommt nach Bayern - das sind die Termine:

Dienstag, 23. Juni 2020 - Arena Nürnberger Versicherung

Mittwoch, 24. Juni 2020 - Arena Nürnberger Versicherung

Samstag, 04. Juli 2020 - Open Air am Königsplatz in München

Mit 80 Musikern, Sängern und Tänzern, Nebelkanonen, Spraymaster Flammeneffekten und 120 Lautsprechern vor einer 250 Quadratmeter großen LED-Wand zieht Udo Lindenbergs Tourkarawane noch bis zum 13. Juli 2020 durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch größere Open Air Events wie auf dem Münchner Königsplatz sind geplant.

Sichern Sie sich hier Ihre Tickets für die besten Konzerte, Events und Veranstaltungen in Franken und ganz Deutschland!

Nach der Landtagswahl in Thüringen in der vergangenen Woche kritisierte der Kultsänger Udo Lindenberg das starke Wahlergebnis der AfD scharf. "Das Grauen geht um im Land, nicht nur an Halloween", schrieb Lindenberg.