Nürnberg vor 1 Stunde

Polizei

U-Bahn Nürnberg: Exhibitionist belästigt junge Frau

Am Sonntagabend hat ein Exhibitionist eine 24-jährige Frau belästigt. In der U-Bahn spielte er an seinem Geschlechtsteil herum und suchte den Blickkontakt der jungen Frau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.