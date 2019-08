Nürnberg vor 27 Minuten

Gefährlich

U-Bahn in Nürnberg: Vater hält Sohn (4) in die Gleise

Am Montagabend hat ein 28-jähriger Familienvater an einem Nürnberger U-Bahnhof seinen kleinen Sohn in Gefahr gebracht. Er hielt den Vierjährigen ins Gleisbett, um eine Mütze zu holen. Die Schienen standen noch unter Hochspannung.