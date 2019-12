Trotz Kostenexplosion: Stadt Nürnberg hält an Wohnprojekt für Flüchtlinge fest

Nürnberger Wohnprojekt für Flüchtlinge: Nach der Flüchtlingswelle haben ab dem Jahr 2017 auch in Nürnberg immer mehr anerkannte Flüchtlinge in städtischen Gemeinschaftsunterkünften gelebt. Die Zahl der "Fehlbeleger" - wie die anerkannten Flüchtlinge in den Unterkünften vom Sozialreferat offiziell genannt werden - hat laut Stadt vor zwei Jahren in Nürnberg rund 2500 Personen betragen.

Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes hätten es viele "Fehlbeleger" nicht geschafft, sich in Nürnberg eine eigene Wohnung zu suchen. Mit dem Projekt "Übergangswohnen für Flüchtlinge" hat die Stadt diesen Flüchtlingen, die eigentlich nicht mehr in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen müssten, helfen wollen.

"Übergangswohnen für Flüchtlinge": Kosten senken und Integrationschancen steigern

Allerdings nicht ganz uneigennützig, denn die städtischen Gemeinschaftsunterkünfte verschlingen vergleichsweise hohe Summen. Die Unterbringung eines Fünf-Personen-Haushaltes würde in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft laut Sozialreferat satte 1950 Euro pro Monat kosten. Für diesen Preis könnte man wahrscheinlich gleich für zwei Großfamilien eine Mietwohnung auf dem freien Markt bekommen. Deshalb sei die Stadt auf die Idee gekommen, nach günstigen Mietwohnungen in Nürnberg zu suchen, um den anerkannten Flüchtlingen den Auszug aus den Unterkünften zu ermöglichen.

Dadurch habe die Stadt laut Sozialreferat nicht nur die Kosten senken sondern auch die Integrationschancen steigern wollen. Schließlich würden sich die Gemeinschaftsunterkünfte neben der horrenden Kosten durch "räumliche Enge" und "fehlende Privatsphäre" auszeichnen. Grund genug für die Stadt, das Projekt "Übergangswohnen für Flüchtlinge" für die "Fehlbeleger" zu starten.