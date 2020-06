Motorsport-Freunde, aufgepasst! Nach der Formel 1 hat nun auch die DTM ihren vorläufigen Rennkalender vorgestellt. Der Startschuss in die neue Motorsportsaison soll vom 10. bis 12. Juli 2020 auf dem Nürnberger Norisring fallen.

Laut der offiziellen DTM-Website sind für die Saison 2020 aktuell zehn Veranstaltungen geplant. Insgesamt sollen ab der zweiten Jahreshälfte 20 Rennen in drei Ländern stattfinden. "Einzeln, doppelt, sogar dreifach – die DTM bietet ihren Fans in dieser Saison Rennaction Schlag auf Schlag", versprechen die Verantwortlichen.

DTM-Auftakt auf dem Nürnberger Norisring: Rennsaison 2020 beginnt in Franken

Neben den Events in Deutschland stehen Gastspiele im benachbarten Ausland auf der Agenda. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen habe die Durchführung der Rennen von Grund auf neu gestaltet werden müssen. Der neue DTM-Kalender sieht gleich zu Beginn ein echtes Highlight vor: "Den Auftakt bildet der einzigartige Stadtkurs des Norisrings in Nürnberg Mitte Juli", kündigen die DTM-Macher an.

Die Geschichte des Norisring begann im Jahr 1947 auf dem ehemaligen Reichstagsgelände. Bereits damals machten sich Tausende Motorsportfans auf den Weg nach Nürnberg, um das erste Rennen rund um die Zeppelinbühne zu feiern.