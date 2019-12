TripAdvisor schließt Tiergarten Nürnberg aus - Direktor protestiert gegen Anschuldigungen

Das Delfinarium im Tiergarten Nürnberg löst immer wieder Kontroversen aus. In Deutschland gibt es daneben nur noch einen Zoo in Duisburg mit einem Delfinarium. Während viele Zoos darauf verzichten, baute der Nürnberger Tiergarten noch aus.

TripAdvisor geht gegen Delfin- und Walhaltung vor

Nun will auch TripAdvisor gegen Einrichtungen vorgehen, die in Gefangenschaft lebende Wale oder Delfine, halten oder züchten. Im Oktober kündigte TripAdvisor an, alle Geschäftsbeziehungen zu eben solchen Einrichtungen zu beenden. Ziel dieser Richtlinie sei es laut TripAdvisor, Unternehmen dazu zu bringen, Wale und Delfine künftig in Meeresschutzgebieten unterzubringen, um diese dort auszuwildern. "Walen und Delfinen geht es in eingegrenzten Bereichen, in denen sie in Gefangenschaft leben, nicht gut. Wir hoffen auf eine Zukunft, in der sie so leben, wie sie sollten - frei und in freier Wildbahn", sagt Dermot Halpin, Präsident von TripAdvisor.

TripAdvisor und Tiergarten Nürnberg beenden Geschäftsbeziehung

Von dieser Richtlinie betroffen ist auch der Tiergarten Nürnberg. Als Konsequenz untersagt TripAdvisor dem Tiergarten, ab Januar 2020 Tickets über TripAdvisor oder über die Tochtergesellschaft Viator zu verkaufen. "Wir glauben, dass die aktuelle Generation von Walen und Delfinen in Gefangenschaft die letzte sein sollte", so Halpin weiter.

Direktor des Tiergarten Nürnberg protestiert

Der Direktor des Nürnberger Tiergartens, Dr. Dag Encke, antwortete der Touristikplattform nun in einem offenen Brief, der die Forderung der Plattform als "schlecht recherchiert" und als "tierschädlich" bezeichnet. Er wirft dem Unternehmen vor, sich mit der Richtlinie viel mehr für ihr eigenes Image als für das Wohl von Delfinen einzusetzen.