Nürnberg vor 1 Stunde

Nach Zwangspause

Trinkwasser in Corona-Zeiten: So spülen Sie Ihre Leitungen richtig durch

Nach der Corona-Zwangspause dürfen in der kommenden Woche wieder einige Geschäfte und Betriebe in Nürnberg öffnen. Wie die Trinkwasserleitungen nach langer unbenutzter Zeit wieder sicher in den Betrieb gehen, erklärt N-ERGIE.