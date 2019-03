"Trecker Babes" bei Kabel 1: Nürnbergerin will mit Rollenklischees aufräumen

"Fabelhafte Frauen an mächtigen Maschinen" - so lautet das Motto der neuen Sendung "Trecker Babes", die seit vergangenem Sonntag bei Kabel 1 läuft. Nach dem Erfolg der Sendung "Trucker Babes" zeigen nun die "Trecker Babes", dass sie den Truckerinnen in nichts nachstehen.

Frauenpower hinterm Trecker-Steuer

Püppi (25, Hamburg), Anni (24, Hemkenrode), Hedi (27, Nürnberg), Shanna (27, Bingen), Tamara (24, Kirchberg) und Margot (24, Lackendorf in Österreich) fahren riesige Vollernter, Radlader und Mähdrescher. Alles, was ordentlich PS unter der Haube hat, ist ihre Leidenschaft, so heißt es in der Sendung.

Trecker Babes: Nürnbergerin zeigt auf Baustellen was Frau kann

Die Nürnbergerin Hedi ist mit ihrem Bulldock, den sie liebevoll Sisi nennt, größtenteils auf Baustellen im Einsatz. Sie sorgt dafür, dass das ausgehobene Erdmaterial von der Baugrube abtransportiert wird. Seit 2016 ist sie meistens die einzige Frau, doch das stört sie nicht. Auf die Vorurteile, oder sogar Beleidigungen, ihrer männlichen Kollegen gibt sie nicht viel. "Klar tut das weh, aber man lernt damit umzugehen", sagt die Treckerfahrerin tapfer.

Unterkriegen lässt sich sich davon nicht. Die Nürnbergerin überzeugt lieber mit ihrer Fahrkompetenz. Die 27-Jährige ist von ihrem Können überzeugt. Mit ihrer direkten und selbstverständlichen Art zeigt sie so manchem Mann, dass sie sehr wohl ernst zu nehmen ist in dieser Branche.

Trecker Babes: Das ist Hedi aus Nürnberg Mehr zum Video "Trecker Babes: Das ist Hedi aus Nürnberg"

Trecker können auch sexy sein

Neben ihrer Leidenschaft für das Fahren von Trecker und PS-starke Motorrädern, zeigt sich Hedi auch gerne vor der Fotokamera. Dabei setzt sie ihre weiblichen Vorzüge mit den Kraftmaschinen in Szene. Sie schämt sich nicht für ihre freizügigen Fotos, sondern steht dazu. Obwohl die Erscheinung eines Kalenders, für den sie sich ablichten lies, zu peinlichen Situationen mit ihren Eltern geführt hat, hat Hedi Spaß daran der Welt zu zeigen, dass PS-verrückte Frauen und ihre Gefährte durchaus auch sexy sein können.