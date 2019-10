Tour: "Böhse Onkelz" kommen zur Jubiläumstour nach Nürnberg

Die "Onkelz" kündigen auf ihrer Internetseite ihre neue Tour an. "Höchste Zeit dort weiterzumachen, wo wir Weihnachten 2016 aufgehört haben", schreiben die Musiker. Sie wollen ihren Fans auf der Tour "Mit neuem Album und alten Hits" eine Freude machen. Ihr neues Albun ist unlängst für den 28. Februar 2020 angekündigt.

Vorverkauf ab dem 5. November

Die Tickets können im Vorverkauf ab dem 5. November 2019 exklusiv unter "onkelz.myticket.de" käuflich erworben werden.

Dieses mal auch mit strengeren Kontrollen und personalisierten Tickets.

Insgesamt hat die Band 16 Termie in Deutschland und Österreich geplant. Weitere sollen noch folgen. In Nürnberg treten die "Onkelz" am Samstag, 25. April 2020 auf.

Alle Termine der Tour: