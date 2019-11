Deichkind in Nürnberg:2020 kommt die beliebte Band für ein Konzert nach Nürnberg. Nicht nur für ihre Musik, sondern auch für die extravaganten Live-Auftritte ist die Gruppe bekannt.

Deichkind in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung: Am 22. Februar dürfen sich Fans freuen

Am 22. Februar 2020 spielt Deichkind in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung. Um 20.30 Uhr beginnt das Konzert. Die Hamburger Band steht irgendwo zwischen Hip-Hop und Electropunk, so genau kann man das nicht sagen. Sie selbst bezeichnen ihre Shows als "Kindergeburtstag für Erwachsene. Der NDR bezeichnet die Live-Shows der Band als "wild-bunt-anarchische Total-Eskalation mit Hüpfburg und leuchtenden dreieckigen Helmen, Glitzer und Gummiboot."

Neues Deichkind-Album 2019: "WER SAGT DENN DAS?"

Erst Ende September veröffentlichte die Band ihr neues Album "WER SAGT DENN DAS?". Als Featuregäste mit dabei: Jan Böhmermann, Olli Schulz, das Bo, Bela B von den Ärzten oder Rammstein-Sänger Til Lindemann. Während die Band früher noch aufgedrehte Partymusik produzierte, gibt sie sich heute sozialkritischer und eckt mehr an. So handelt der Titelsong des neuen Albums von Fake News und Filterblasen. Die Band bleibt ihrem alten Stil aber im großen und ganzen treu.