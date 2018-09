Hersbruck vor 1 Stunde

Unfall

Tödlicher Unfall in Mittelfranken: 78-jähriger Radfahrer kollidiert mit vorfahrtsberechtigtem Auto

Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am frühen Abend in Hersbruck gekommen. Ein 78-jähriger Fahrradfahrer bog unvermittelt in eine Straße ein und wurde von einem vorfahrtsberechtigten Auto erfasst. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.