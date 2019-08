"Meine Tochter möchte ihre Haftstrafe antreten"

Mutter taucht bei Polizei auf

Wenig später: Festnahme im Nürnberger Hauptbahnhof

Festnahme in Nürnberg: Am Dienstagmittag (13. August 2019) tauchte eine Frau bei der Bundespolizei in Nürnberg auf und berichtete den Beamten davon, dass ihre 16-jährige Tochter ihre Haftstrafe antreten möchte: Die Jugendliche werde seit vier Monaten gesucht, sie sei wegen gefährlicher Körperverletzung zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Tochter will Strafe antreten: Festnahme im Nürnberger Hauptbahnhof

Die Polizisten glichen die Daten ab und es stellte sich tatsächlich heraus, dass die 16-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Kurze Zeit später kam es zur Festnahme auf der Galerie im Hauptbahnhof. Die Jugendliche wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht.

Nürnberg: Enkel schlägt seine Oma (83) und greift später Polizisten an

In Nürnberg hat ein 26-Jähriger mutmaßlich seine Großmutter geschlagen. Als die Polizei eintraf, verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Am Ende griff er zwei Polizisten an und verletzte sie.